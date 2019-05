(ANSA) – ANCONA, 13 MAG – Pioggia e vento forte stanno bersagliando dalla notte scorsa varie zone di tutte le province marchigiane in particolare di Ancona e Pesaro, in cui si segnala anche mare molto mosso: diversi interventi dei vigili del fuoco per liberare strade da alberi caduti o rimuovere rami pericolanti. Si è verificata una piccola esondazione del fiume Foglia nel Pesarese: sulla Statale 744 “Fogliense”, a causa di allagamento che ha coinvolto il piano stradale, è stato provvisoriamente chiuso al traffico il tratto compreso tra il km 13+800 (Borgo Massano) e il km 15 (Cà Gallo). La circolazione è deviata in loco mediante viabilità alternative. Sul posto è intervenuto il personale di Anas, Vigili del fuoco e forze dell’ordine, per ristabilire le normali condizioni di viabilità. Dopo la decisione della Protezione civile Marche di passare alla fase di preallarme nell’allerta arancione, il Comune di San Benedetto ha deciso l’apertura permanente del Coc e a Senigallia le scuole di ogni ordine e grado oggi resteranno chiuse.