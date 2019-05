WASHINGTON. – A meno di due settimane dalle cruciali elezioni europee, un arcipelago di siti web e account social legati alla Russia o a gruppi di estrema destra stanno diffondendo disinformazione, seminando discordia e amplificando la sfiducia nei partiti centristi che hanno governato per decenni. Lo scrive il New York Times.

Investigatori europei, accademici e gruppi di monitoraggio affermano che i nuovi sforzi di disinformazione condividono molte della stesse impronte digitali o tattiche usate nei precedenti attacchi russi, incluse le interferenze nelle presidenziali Usa del 2016.

Il giornale ricorda inoltre che alcuni siti politici estremisti in Italia portano le stesse firme elettroniche dei website filo Cremlino, mentre un paio di gruppi politici tedeschi condividono server usati da hacker russi che hanno attaccato il partito democratico in Usa. A volte i messaggi sono attentamente nascosti: la scorsa settimana Facebook ha chiuso un paio di pagine in Italia che celavano un messaggio politico di estrema destra in quelli che apparivano come siti sportivi o sullo stile di vita non legati alla politica.

La Russia, scrive il Nyt, resta una forza trainante ma ricercatori hanno scoperto anche numerosi emuli, in particolare nell’estrema destra. Questi gruppi spesso riecheggiano gli argomenti di discussione del Cremlino, rendendo difficile distinguere tra la propaganda russa, la disinformazione dell’estrema destra e il dibattito politico autentico.

Gli investigatori credono tuttavia che i network sui profili Facebook, sugli account Twitter, sui gruppi Whatsapp e sui siti online stiano diffondendo storie false e divisive sulla Ue, la Nato, gli immigrati e altro. Non mancano le teorie cospirative, comprese quella secondo cui l’incendio scoppiato a Notre-Dame è opera di terroristi islamici, di un’agenzia di spionaggio o di una congrega elitaria che governa segretamente il mondo.