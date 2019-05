(ANSA) – ORBETELLO (GROSSETO), 13 MAG – “Mi dispiace per Elia (Viviani, ndr), per me non ha sbagliato niente, quando è andato sulla sinistra e ha superato tutti. Per me ha vinto la tappa di oggi. Per me questa è una decisione estrema, lui guarda dietro per vedere chi arriva, voleva fare una bella volata, l’ha fatta e, secondo me, non ha commesso scorrettezze. Lui è un grande corridore e mi dispiace per lui”. Così Fernando Gaviria ha commentato la decisione della giuria del 102/o Giro d’Italia di ciclismo, che ha declassato il vincitore Viviani, per “cambio di direzione”, assegnandogli la vittoria.