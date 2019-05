(ANSA) – NAPOLI, 13 MAG – Il nuoto italiano si prepara per Napoli 2019. Sarà una spedizione di altissima qualità quella selezionata dalla Fin e dal ct delle nazionali, Cesare Butini; oltre 60 atleti, tra uomini e donne, che proveranno a colorare di azzurro la piscina della Scandone, per l’occasione tirata a lucido e completamente ristrutturata. Non rappresenterà un ostacolo neanche la quasi concomitanza con il Mondiale di Gwangju in programma dal 12 al 28 luglio. A quattro “punte” azzurre saranno, infatti, chiesti gli straordinari: parteciperanno all’Universiade di Napoli con l’obiettivo di salire sul podio per poi volare in Corea del Sud per difendere i colori italiani alla rassegna iridata. Quattro gli stakanovisti che, nei piani di Butini, proveranno ad andare a medaglia a Napoli prima del trasferimento in Asia: Domenico Acerenza, Ilaria Cusinato, Matteo Ciampi e Silvia Scalia. “Le Universiadi hanno sempre rappresentato – spiega Butini – un appuntamento molto importante del programma tecnico delle nostre squadre nazionali”.