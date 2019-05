(ANSA) – AOSTA, 13 MAG – Il sindaco di Courmayeur, Stefano Miserocchi, è indagato nell’ambito dell’inchiesta per omicidio colposo plurimo, disastro colposo e lesioni colpose relativa alla colata detritica del 7 agosto 2018, che aveva provocato la morte dei coniugi milanesi Vincenzo Mattioli, di 71 anni e Barbara Gulizia (70). Lo ha appreso l’ANSA. In base alla testimonianza di due giovani e a un loro video, la coppia era rimasta bloccata in auto dal crollo di materiale, vicino al ponte per il sentiero che conduce al rifugio Bertone. Il veicolo era poi stato travolto dalle rocce e dal fango. Il pm Eugenia Menichetti ha chiesto al gip una perizia geologica con incidente probatorio, anche per accertare cause e modalità del dissesto. I due coniugi avevano una seconda casa nel comune di Morgex e avevano deciso di trascorrere la giornata nella vicina Val Ferret, nel territorio di Courmayeur. Il crollo di circa 25 mila metri cubi di materiale si era verificato nel tardo pomeriggio, dopo un temporale. (ANSA).