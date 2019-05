(ANSA) – TORINO, 13 MAG – “Ronaldo è il migliore dal punto di vista mentale. Ogni giorno si pone degli obiettivi e li persegue con lucidità, cattiveria sportiva. É micidiale”. E’ il profilo di CR7 tracciato dal suo allenatore, Massimiliano Allegri, durante la presentazione del libro “É molto semplice”, scritto dal tecnico bianconero e presentato al Salone del Libro di Torino. “Ogni sabato mattina facciamo la partitella – ha proseguito -, momento che lui associa al divertimento. Il problema è che lui si diverte solo vincendo, mentre gli altri intendono la cosa come il momento per fare preziosismi, colpi di tacco. Così gli ho dovuto spiegare che non sono tutti come lui”. La stessa cosa successe qualche anno fa con Zlatan Ibrahimovic, quando Allegri allenava il Milan: “Si arrabbiava per gli errori dei compagni. Gli ho detto che se fossero stati tutti forti come lui, non ci sarebbero stati problemi. Ma anche che era lui a doversi mettere a disposizione dei compagni, perché loro non potevano raggiungere lui”.