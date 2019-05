(ANSA) – MILANO, 13 MAG – Luciano Spalletti rilancia Mauro Icardi per dare l’assalto alla qualificazione per la prossima Champions League. Il tecnico dell’Inter ha scelto infatti l’ex capitano nel ruolo da centravanti per la sfida di stasera contro il Chievo: vinto il ballottaggio con Lautaro Martinez, che si siederà così in panchina. In difesa Cedric e Miranda sostituiranno D’Ambrosio e De Vrij, mentre in mediana si rivedrà Vecino insieme a Borja Valero, con Politano, Nainggolan e Perisic alle spalle di Icardi. Nel Chievo il tecnico di Carlo conferma il 3-4-1-2 utilizzato coontro la Spal, con Grubac preferito a Pellissier (all’ultima a San Siro prima del ritiro) per far coppia con Meggiorini in attacco.