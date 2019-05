(ANSA) – PRAGA, 13 MAG – Migliaia di persone hanno protestato oggi a Praga, Brno, Pilsen e Hradec Kralové contro il premier ceco Andrej Babis e la nuova ministra della giustizia Marie Benesova. I manifestanti hanno chiesto la nomina di un ministro indipendente temendo interventi nella giustizia in favore di Babis, sotto inchiesta per frode al denaro europeo. Decine di migliaia i partecipanti al raduno nella Piazza della Città Vecchia a Praga, dove sono stati mostrati striscioni con foto di Babis e Benesova con scritte in inglese quali ‘Prime minister or crime mister?’ (Premier o maestro criminale?), ”Minister of Justice hides my crimes in practice” (La ministra della giustizia copre i miei crimini). In molti portavano bandierine della Repubblica ceca e della Ue. Gli organizzatori della protesta sostengono che Benesova da due anni mette in dubio le accuse di Babis e che la sua nomina alla carica di ministro della giustizia e’ ”la maggiore interferenza nella giustizia dalla caduta del comunismo nel 1989”.