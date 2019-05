(ANSA) – LIVORNO, 13 MAG – Dario Dainelli, storico capitano della Fiorentina di Cesare Prandelli, dopo l’ultima stagione in serie B con la maglia del Livorno dove ha guadagnato, insieme ai compagni una meritata salvezza diretta, ha annunciato oggi a 40 anni quasi compiuti, l’idea di ritirarsi dal calcio giocato. L’annuncio è arrivato durante la registrazione di una trasmissione tv su Tele Iride. “L’età c’è – ha detto Dainelli – in questa stagione ho fatto un’annata vicino a casa con il Livorno e siamo riusciti a centrare l’obiettivo della salvezza diretta, molto importante per noi. Adesso ho deciso di cambiare vita e di lasciare il calcio giocato”. Dainelli, capitano per 5 anni della Fiorentina, ha parlato anche del rapporto tra la città e la famiglia Della Valle: “Essendo stato diversi anni a Firenze – ha detto – conosco bene i Della Valle e so quanto tengono alla Fiorentina, a dispetto di cosa possono pensare i fiorentini. In tante occasioni magari non sono riusciti a far trasparire la loro emozione e questa è una pecca”.