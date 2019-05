(ANSA) – WASHINGTON, 13 MAG – Incidente per l’ex presidente americano Jimmy Carter, 94 anni, operato d’urgenza dopo essersi fratturato un’anca in seguito ad una caduta in casa, nella sua residenza di Plains, in Georgia. L’intervento, ha assicurato lo staff medico del Phoebe Sumter Medica Center, è riuscito. L’ex first lady Rosalynn Carter è accanto al marito in ospedale.