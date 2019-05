(ANSA) – ROMA, 13 MAG – Il sindaco di Foggia, Franco Landella, non accetta la decisione della lega di Serie B di confermare la retrocessione della squadra dauna nonostante il caso Palermo che ha determinato la caduta in C ‘a tavolino’ dei siciliani. “È difficile trovare le parole per commentare la decisione assunta dal Consiglio direttivo della Lega Professionisti di serie B – commenta in un post su Facebook il sindaco di Foggia -. Si tratta di una decisione assurda e scandalosa, che trasforma in carta straccia le regole, piegandole a necessità che sarebbe il caso fossero chiarite. Modificare le regole a torneo terminato è di una gravità inaudita e senza precedenti. Sulla base di quali motivazioni si è deciso di annullare i play out? Sulla base di quali ragioni si è stabilito che di colpo il regolamento non vale più nulla? Come sindaco di Foggia sono letteralmente indignato per un comportamento che calpesta tifosi, società e una comunità sportiva. Le dimissioni del presidente della Lega di B sarebbero un atto opportuno e doveroso”.