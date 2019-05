(ANSA) – ROMA, 13 MAG – “Bisogna aspettare…”. Pavel Nedved, presente alla serata di beneficienza in favore di Fondazione Airc organizzata dalla Lega di A all’hotel Excelsior di Roma in occasione della finale di Coppa Italia, risponde così alla domanda sul futuro di Max Allegri alla Juventus in vista dell’incontro decisivo tra il tecnico bianconero e il presidente Andrea Agnelli previsto per mercoledì. “Adesso tocca a loro”, ha quindi concluso il dirigente bianconero.