(ANSA) – ROMA, 14 MAG – “Per 18 anni, Daniele è stato il cuore pulsante dell’AS Roma”. Così il presidente giallorosso James Pallotta nel giorno in cui arriva la notizia ufficiale dell’addio di De Rossi alla Roma al termine della stagione. “Ha sempre incarnato il tifoso romanista sul campo con orgoglio, affermandosi come uno dei migliori centrocampisti d’Europa, a partire dal suo debutto nel 2001 fino a quando ha assunto la responsabilità della fascia da capitano” prosegue Pallotta in una nota de club di Trigoria. “Ci commuoveremo tutti quando, contro il Parma, indosserà per l’ultima volta la maglia giallorossa e rispettiamo la decisione di proseguire la sua carriera da calciatore, anche se, a quasi 36 anni, sarà lontano da Roma. A nome di tutta la Società – conclude il presidente – voglio ringraziare Daniele per lo straordinario impegno profuso per il Club. Le porte della Roma per lui rimarranno sempre aperte con un nuovo ruolo in qualsiasi momento deciderà di tornare”.