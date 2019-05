(ANSA) – TEHERAN, 14 MAG – L’entità illegittima di Israele, creata 71 anni fa, è oggi all’origine di tutte le crisi umanitarie in Medio Oriente e rappresenta una vera minaccia per la pace e la sicurezza internazionale. Lo sostiene una nota del ministero degli Esteri iraniano in occasione del giorno dell’indipendenza di Israele, commemorato dai palestinesi come la ‘Nakba’ (la catastrofe). “Ancora una volta l’Iran sottolinea l’importante responsabilità della comunità internazionale, e in particolare delle Nazioni Unite, nel porre fine alla sistematica occupazione della Palestina e della sacra Gerusalemme e di aiutare i palestinesi a determinare il proprio destino e stabilire un governo palestinesi indipendente con la sacra Gerusalemme come capitale”, prosegue Teheran, che sottolinea anche il sostegno Usa nella creazione “dell’illegittimo regime sionista”. La nota invita inoltre a tenere un referendum per riconoscere il sistema politico di un futuro stato palestinese, con la partecipazione dei suoi cittadini di tutte le religioni.