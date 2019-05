(ANSA) – MILANO, 14 MAG – Disagi martedì mattina per centinaia di passeggeri per il blocco di due tratte della linea 2, la verde, della metropolitana di Milano dovuti a problemi alla linea aerea alla stazione di Cascina Gobba, alla periferia nord della città, uno degli snodi della rete. Dalle 8 i treni non viaggiano fra le stazioni di Udine e Cernusco sul Naviglio e fra Udine e Cologno Nord. L’Atm, l’azienda di trasporti dei mezzi pubblici milanesi, si scusa per i disagi e ha attivato bus sostitutivi sulle tratte. Al momento i tecnici sono al lavoro per riattivare il servizio.