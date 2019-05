(ANSA) – ROMA, 14 MAG – “Il vostro ruolo è fondamentale: i corpi intermedi sono riconosciuti dalla Costituzione come pilastro portante della vita della Repubblica. Sottolineo il ruolo decisivo del terzo settore e l’esigenza di tutelarlo e il grande rilievo della economia civile: realtà capaci di penetrare in maniera più efficace e puntuale nel tessuto sociale e più rassicurante per i cittadini”. Lo dice il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Confcooperative.