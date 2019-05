(ANSA) – ROMA, 14 MAG – Il Manchester City rischia l’esclusione dalla Champions League per almeno un anno avendo violato le regole del fair play finanziario. Lo scrive il ‘New York Times’ che avrebbe appreso la notizia da fonti vicine all’Uefa. Il quotidiano statunitense precisa comunque che la sanzione potrebbe essere scontata nella stagione 2020-2021 e non nella prossima. Questo dopo indagini e verifiche, durante quattro mesi, da parte di un’apposita commissione dell’ente calcistico europeo e da parte anche della Football Association, la federcalcio inglese. In particolare il club che ha appena rivinto il titolo della Premier League, e che ora giocherà anche la finale di FA Cup (dopo aver vinto, contro il Chelsea, anche la coppa di Lega), avrebbe commesso violazioni relative ai contratti di sponsorizzazione che, secondo i commissari, testimonierebbero “la malafede” da parte della società. Chi ha condotto le indagini ha fatto riferimento anche ai documenti resi pubblici a suo tempo da ‘Football Leaks’.