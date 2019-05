(ANSA) – ROMA, 14 MAG – “Non è un caso che abbia vinto tanto in questi anni. Il target può essere la Champions League ma anche vincere otto scudetti consecutivi è una cosa enorme e penso che probabilmente non succederà più”. Ne è certo il commissario tecnico della Nazionale italiana, Roberto Mancini, al forum del Corriere dello Sport ‘Il calcio che vogliamo’. “La Juventus ha lavorato molto bene in questi anni – ha aggiunto il ct azzurro – non solo perché ha preso bravi giocatori e ne ha molti anche in panchina. Ha una rosa molto ampia e molto migliore rispetto alle altre squadre. Ha lo stadio, che è una fonte enorme per una società. Ha lavorato molto bene in questi anni anche strutturalmente”.