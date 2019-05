(ANSA) – FRASCATI (ROMA), 14 MAG – Il 102/o Giro d’Italia di Juan Sebastian Molano è già finito. Il corridore della UAE Emirates è stato fermato dallo stesso team emiratino, perché i suoi “valori fisiologici” risultano “apparentemente anomali”, a seguito “dello stretto e sofisticato sistema di controllo interno alla squadra”. “Seguendo la policy del team, e a favore della tutela della salute dell’atleta stesso – informa la UAE Emirates – il colombiano verrà sospeso dall’attività agonistica per approfonditi accertamenti in collaborazione con l’Uci, da effettuare nelle prossime settimane con lo scopo di chiarire gli inusuali dati. A tutela della privacy non verranno rilasciati ulteriori informazioni in merito fino alla fine degli esami”.