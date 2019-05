(ANSA) – ROMA, 14 MAG – Il Paris St. Germain ha messo un trio del Real Madrid al centro dei propri obiettivi del mercato estivo. Lo scrive il giornale ‘Le Parisien’, precisando che il principale obiettivo del Psg, richiesto espressamente dal tecnico Tomas Tuchel, è il regista delle ‘merengues’ Toni Kroos. Ma i francesi punterebbero anche su Bale, in uscita dal Real e al passo d’addio al Bernabeu contro il Betis, e su Isco, un altro del quale l’allenatore del Madrid Zinedine Zidane avrebbe deciso di fare a meno nella prossima stagione. Il Psg avrebbe anche già stanziato la cifra necessaria per portare i tre sotto la torre Eiffel, e che sarebbe di 210 milioni di euro: 80 per Kroos, 70 per Bale e 60 per Isco. E’ invece da escludere, secondo il quotidiano parigino, che Neymar possa fare il percorso inverso, trasferendosi a Madrid.