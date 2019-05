(ANSA) – MODENA, 14 MAG – Andrea Giani, 48 anni, è il nuovo allenatore di Modena Volley. Prende il posto di Julio Velasco, che qualche giorno fa aveva annunciato la fine della sua carriera. Giani, che nell’ultima stagione alla guida di Milano, ha firmato un contratto triennale. Giani torna a Modena dopo avere allenato la squadra gialloblù nel 2007 e 2008. Azzurro con Velasco, da giocatore ha vinto 3 Mondiali, 2 Europei, 2 argenti e un bronzo olimpici, 2 Coppe dei campioni e 5 scudetti. Ha iniziato la carriera da coach a Modena per poi allenare Roma, Verona e Milano. Da tecnico ha vinto uno storico argento agli Europei del 2015 alla guida della nazionale slovena e ha ripetuto lo stesso risultato nella competizione continentale del 2017 da allenatore della Germania di cui è ancora oggi ct. “Allenare Modena dopo Velasco è un onore – ha detto Giani- . E’ stato ed è un grande, un maestro cui io e molti altri dobbiamo tanto. Sono pronto per questa nuova, bellissima avventura in una città come Modena, che rappresenta qualcosa di unico”.