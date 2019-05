CARACAS – El diputado Freddy Superlano, opositor al régimen de Nicolás Maduro, informó que al igual que algunos de sus colegas, decidió permanecer en la clandestinidad, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) acusara de manera arbitraria a una decena de legisladores de rebelión.

“Al momento, mi paradero es en la clandestinidad, pero quiero ser enfático en que me encuentro en Venezuela, no he salido del país y tampoco he solicitado asilo en alguna embajada”, afirmó el parlamentario.

Freddy Superlano, como Sergio Vergara y Juan Andrés Mejía, militan en el partido Voluntad Popular (VP), fueron también incluidos en las acusaciones que hiciera el TSJ, primero contra siete diputados que los chavistas de la Asamblea Nacional Constituyente, pidieron se les eliminara la inmunidad parlamentaria.

El diputado, que reconoció como una “opción” pedir protección en una embajada como hicieron tres de sus colegas, indicó que cualquier decisión que tome dependerá del “desenlace” de los hechos en los próximos días pero aseguró que se mantendrá en la clandestinidad al menos “en las próximas horas”.

A la espera de lineamientos

Asimismo, señaló que ha mantenido comunicaciones con los otros legisladores que están en su misma situación, aunque dijo desconocer sus paraderos, y que todos “siguen esperando algún lineamiento o acción que podamos emprender en conjunto en todo este tiempo”.

Comentó que has conversado con el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, y con el líder Leopoldo López, para evaluar escenarios y ambos le han dado la misma recomendación.

“Que los diputados señalados por la Justicia nos mantengamos en resguardo, que no seamos un trofeo para la dictadura o una ficha para la negociación que pueda tener la dictadura más adelante con nuestra libertad que es lo que acostumbran las dictaduras”, sostuvo.

El TSJ acusó a la decena de diputados por la “comisión flagrante de los delitos de traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil, concierto para delinquir, usurpación de funciones, instigación pública a la desobediencia de las leyes y el odio continuado”, por haber apoyado el levantamiento militar del 30 de abril que lideró Juan Guaidó.