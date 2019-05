Sarà Alessandra Mastronardi la madrina della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia giunta all’edizione numero 76. L’attrice napoletana aprirà l’attesissima rassegna il 28 agosto sul palco della Sala Grande e condurrà poi la cerimonia di chiusura il 7 settembre durante la quale saranno annunciati i Leoni d’Oro insieme agli altri riconoscimenti.

“E’ per me un grande onore e privilegio – ha detto nei giorni scorsi Alessandra – essere la madrina di questa edizione della Mostra Internazionale d’arte Cinematografica di Venezia. Spero di poter svolgere al meglio questo prestigioso ruolo. Essere testimone dell’inizio di un cammino strabiliante di questi film, mi rende orgogliosa ed impaziente di cominciare”.

Per l’apprezzata attrice un nuovo traguardo di prestigio in un carriera iniziata più di 20 anni fa, anche se il successo vero è arrivato nel 2006 con la fiction “I Cesaroni”. Da quel momento in poi Alessandra è diventata richiestissima sul grande e piccolo schermo, in Italia e all’estero lavorando anche con Woody Allen nel film “To Rome with love”. Di recente ha rilasciato un’intervista al nostro giornale durante la presentazione alla stampa della seconda serie de “I Medici”, il kolossal Rai nel quale ha interpretato Lucrezia Donati.

A Venezia Alessandra Mastronardi succede ai colleghi uomini Alessandro Borghi e Michele Riondino in una rassegna che nella conduzione torna al femminile. Nel 2016 il ruolo di madrina era toccato a Sonia Bergamasco, in precedenza ad altre apprezzate attrici come Vittoria Puccini, Isabella Ferrari e Ambra Angiolini.