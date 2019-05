CARACAS. – La puntata di oggi su Rai Italia de “L’Italia con Voi”, il programma ideato e prodotto per gli italiani nel mondo, condotto da Monica Marangoni, accompagnata da Stefano Palatresi al pianoforte, si apre con il grande Giulio Rapetti Mogol, l’autore per eccellenza, le cui canzoni sono sempre state dei grandi successi per intere generazioni, soprattutto quelle interpretate da Lucio Battisti.

Per l’appuntamento settimanale con la rubrica Made in Italy, Stefano Dominella ci fa conoscere il designer di gioielli Gianni De Benedittis e le sue creazioni originali. Segue Giulia Suarato, ricercatrice italiana che ci mostra i materiali alternativi alla plastica sviluppati nell’Istituto Italiano di Tecnologia.

In chiusura, la rubrica “I Colori dell’Italicità” di Francesco Zippel, che ha incontrato per noi Piero Angela, il più famoso divulgatore scientifico italiano, volto e anima di alcune delle pagine più importanti della storia della Rai.

Per le Storie dal Mondo, ci rechiamo a Cape Town, in Sudafrica, per conoscere Michele Mancini, windsurfer professionista che si dedica anche al Kite surf. Poi ci spostiamo a Sidney, in Australia, per incontrare Carlotta Centanni che adora il jazz ed ha una voce disegnata su misura per questo genere di musica.

In studio anche Michele Bertocchi per l’esplorazione dell’web a caccia di notizie insolite.

Programmazione:

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK/TORONTO h12.00

BUENOS AIRES h13.00

SAN PAOLO h13.00

Rai Italia 2 (Australia – Asia)

PECHINO/PERTH h15.00

SYDNEY h17.00

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG h18.00

