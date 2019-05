TOKYO. – Un parlamentare del partito all’opposizione in Giappone è stato espulso dall’organo politico dopo aver fatto riferimento alla possibilità di una guerra tra il Paese del Sol Levante e la Russia, per risolvere una disputa territoriale. Il 35enne Hodaka Maruyama, appartenente al Japan Innovation Party, si era recato la scorsa settimana nelle isole Curili, a nord dell’Hokkaido, con altre 60 persone, in un viaggio istituzionale. I territori sono al centro di una contesa che ha impedito ai governi di Giappone e Russia di firmare un trattato di pace a distanza di oltre 70 anni dalla fine della Seconda guerra mondiale.

Le persone che erano presenti nella delegazione hanno raccontato che Maruyama – secondo alcuni testimoni anche un po’ alticcio – avrebbe chiesto al rappresentante dei residenti sull’isola se considerasse un’alternativa alla possibilità di una guerra con Mosca per riappropriarsi dei territori. La disputa riguarda un gruppo di quattro isole a nord dell’isola di Hokkaido, occupate dall’esercito russo a pochi giorni dal conflitto. Le isole sono chiamate Curili da Mosca, mentre per il Giappone sono Territori del Nord.

Il premier Abe ha sempre detto che vorrebbe vederle restituite nell’arco di questa generazione. Il capo di Gabinetto Yoshihide Suga, ha definito la faccenda “alquanto spiacevole”, ribadendo l’impegno del governo di continuare le trattative con la controparte russa per una soluzione diplomatica.