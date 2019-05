SAVONA. – Per la prima volta è stata ricostruita una camminata umana a carponi ‘fossile’, avvenuta oltre 14.000 anni fa in un cunicolo alto appena 80 centimetri, dove 5 individui del Paleolitico Superiore andarono in esplorazione armati di torce. E’ avvenuto nella Grotta della Bàsura a Toirano (Savona).

Lo studio interdisciplinare condotto anche dall’università di Genova e promosso dalla soprintendenza archeologica della Liguria è stato pubblicato sulla rivista internazionale ‘eLIFE’ a 70 anni dalla scoperta della cavità profonda 400 metri, dove sono state localizzate 180 tracce umane e animali.

Dai rilievi emerge che due adulti e tre bambini furono protagonisti di una coraggiosa esplorazione nella grotta strisciando nell’argilla, superando stretti cunicoli, discendendo ripidi scivoli di roccia e guadando laghi per arrivare nella sala più profonda, a più di 400 metri dall’ingresso. Un gruppo familiare che ha impresso centinaia di orme sul pavimento della grotta, sulla montagna di Toirano.