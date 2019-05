CARACAS – La città di San José in Costa Rica ospiterà il Campionato Centroamericano e dei Caraibi di Karate Do, categorie giovanili ed adulti. Il torneo prenderà il vía oggi e si estenderà fino a domenica. Tra le nazionali in gara il Venezuela che userà il torneo come test in vista dei Giochi Panamericani in Perú, in programma tra il 26 luglio ed 11 agosto.

Fanno parte della spedizione creola, nella categoría adulta: Andrea Armada, Cleiver Casanova, Marianth Cuervo, Claudymar Garcés, Valerya Hernández, Andrés Madera, Jovanni Martínez, Omaira Molina, Génesis Navarrete Jhosed Ortuño e Freddy Valera.

“Queste gare serviranno per ultimare gli ultimi dettagli a livello físico, tecnico e tattico in vista dell’evento clou in questo ciclo olimpico” ha dichiarato Alfredo Loyo, rappresentante della Federación Venezolana de Karate Do in un comunicato stampa.

A quasi due mesi dall’inizio dei Juegos Panamericanos, il Venezuela ha 245 atleti qualificati per la competizione continentale. La cifra potrebbe aumentare nei prossimi giorni.

Nella delegazione creola spiccano i nomi di Diego Vera (nuoto di fondo), Alejandro Gómez (ippica insieme al suo cavallo Zalvador), Pablo Barrios (vincitore di due medaglie d’oro nei centro Americani e dei Caraibi), Anabella Acurero (scherma), Gabriel Lugo (scherma), Alejandra Benítez (scherma), Ruben Limardo (madaglia d’oro nei giochi olimpici Londra 2012 nella scherma), la squadra di ginnastica femminile (Kizzy Rivas, Sofía Suarez, Maria Waleska Ojeda, Juliette Quiroz, Dahilin Parra e Grisbel López), la squadra di ginnastica maschile (Maycol Puentes, Júnior Rojo, Jostyn Fuenmayor, Alejandro Manama e Adickxon Trejo), Antonio Díaz (karate), Soleymy Caraballo (lotta) , Luillys Pérez (lotta), Yorgen Cova (lotta) e Betzabeth Arguello (lotta), pallanuoto femminile (alla quarta presenza consecutiva nei giochi), la squadra di Softball, la squadra di pallacanestro maschile, l’italo-venezuelano Julio Iemma (tiro), Edilio Centeno (tiro), Felipe Beuvrin (tiro), Nalek Korbaj (pugilato), Gabriel Maestre (pugilato), Luis Cabrera (pugilato), Irismar Cardozo (pugilato) e Krisandy Ríos (pugilato) ed altri.

(di Fioravante De Simone)