CARACAS – Brasile, Porto Rico e Stati Uniti saranno le avversarie della nazionale femminile di pallanuoto nei Giochi Panamericani, che si svolgeranno a Lima tra il 26 luglio ed 11 agosto.

Le gare avranno come scenario il Centro Acuático Villa María del Triunfo della capitale inca, sede dove si allena la nazionale peruviana di nuoto.

L’avversario più ostico per la vinotinto sarà la nazionale a stelle e strisce, attuale campione in carica del torneo panamericano nella categoria maschile e femminile.

Nell’edizione del 2015, in Canada, le creole hanno affrontato Porto Rico e Brasile portando a casa un pareggio (11 – 11 con le isolane) ed una sconfitta (1 – 18 con le verdeoro), mentre la nazionale statunitense l’hanno affrontata per l’ultima volta nell’edizione del 2011 a Guadalajara, in Messico: ko per 16 – 3.

Nell’altro raggruppamento ci sono Canada, Cuba, Messico e Perù. Il torneo dei Juegos Panamericanos si svolgerà in quattro fasi: preliminari, quarti, semifinali e la finalissima. Tutto secondo la normativa stabilita della Federnuoto internazionale.

La vinotinto si é qualificata per i Juegos Panamericanos del 2019 dopo aver chiuso al secondo posto il Campeonato Suramericano de Deportes Acuáticos a Trujillo, alle spalle del Brasile. Nella fase a gironi del Sudamericano vittorie da capogiro per le creole 18 -1 con il Perù e 15 – 1 con il Cile. Senza dimenticare il 59 – 0 inflitto alla nazionale paraguaiana.

La vincente del torneo maschile e femminile di pallanuoto nei Juegos Panamericanos staccherà il biglietto per i giochi olimpici di Tokyo 2020.

Tra gli sport in gara a Lima che assegneranno posti per il torneo a cinque cerchi ci sono: atletica, badminton, hockey, ippica, karate (kata e kumite), nuoto, nuoto sincronizzato, pallamano, pentatlón moderno, skateboarding, sollevamento pesi, surf, tennis, tennis tavolo, tiro con l’arco, tiro sportive, tuffi e vela (Láser Standard e Láser Radial).

(di Fioravante De Simone)