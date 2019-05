(ANSA) – MILANO, 16 MAG – Quarantanove striscioni appesi ai balconi di Milano, dal centro alla periferia, per “contestare l’arrivo in città di Matteo Salvini e dei suoi ospiti stranieri”. L’iniziativa, che ironicamente si chiama ‘La grande caccia al tesoro dei balconi di Milano. Dove sono i 49?’, è stata lanciata su Facebook da Insieme senza muri, le realtà associative che hanno promosso le marce antirazziste in città, e Arci Milano. “Tempi di striscioni appesi alle finestre, per contestare l’arrivo in città di Matteo Salvini e dei suo ospiti stranieri – si legge sulla pagina -. Noi ce la giochiamo così, perché quel 49 è un numero che, chissà come mai, qualcuno tende a dimenticare e rimuovere, nel migliore dei casi giustificare, e vogliamo che voi lo facciate con noi”. Il riferimento è ai 49 milioni di rimborsi elettorali che la Lega deve restituire. “A partire da questa sera, saranno appesi in giro per la città 49 striscioni, numerati da 1 a 49. Dal centro alle periferie, su balconi e finestre, il più possibile visibili, oppure alcuni più nascosti – prosegue il messaggio su Facebook -. Vi sfidiamo a trovarli tutti, uno per uno, postando qui le foto della vostra caccia al tesoro e aggiungendo l’hashtag #dovesonoi49”.