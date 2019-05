(ANSA) – REGGIO EMILIA, 16 MAG – Ha accoltellato il coinquilino e suo collega di lavoro dopo una lite per futili motivi. È accaduto ieri sera a Lentigione di Brescello, nella Bassa reggiana. Erano circa le 19 quando un italiano ha colpito un uomo originario del Burkina Faso nell’abitazione in cui vivono. La vittima è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Maggiore di Parma dove si trova in gravi condizioni per il taglio al collo inferto. L’aggressore era pronto a fuggire con valigie e borsoni che aveva riempito ma è stato sorpreso dall’arrivo dei carabinieri che lo hanno fermato e arrestato con l’accusa di lesioni personali aggravate.