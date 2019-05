(ANSA) – BOLOGNA, 16 MAG – Sette anni dopo il sisma che colpì l’Emilia-Romagna nel 2012, l’economia del cratere continua a crescere con numeri superiori a quelli precedenti alla tragedia. Attualmente sono 115mila le imprese attive, che danno occupazione a oltre 450mila lavoratori, creando valore per oltre 38 miliardi di euro. Non solo: i posti di lavori in più rispetto al 2011 sono circa 22mila, con un incremento del 5,1% rispetto alla media del 5,6% della Regione. E così, l’area vale più di un quarto dell’intero ‘fatturato’ emiliano-romagnolo e rappresenta il 2,4% del Pil nazionale: “Dati che sorprendono anche noi e per questo nei prossimi mesi vogliamo analizzarli nel dettaglio per comprendere il motivo di questo successo”, sottolineano l’assessore Palma Costi ed Enrico Cocchi, dell’Agenzia Regionale per la Ricostruzione. Dal punto di vista produttivo, i contributi liquidati hanno raggiunto quota 1,4 miliardi di euro, su un totale di 1,9 concessi per quasi 3.500 domande. I progetti conclusi sono il 57% di quelli approvati e quasi 5mila le attività economiche ripristinate. Bilancio positivo, secondo la Regione, anche per il versante delle case private: le famiglie rientrate nelle proprie abitazioni hanno superato quota 15mila, oltre il 90% di quelle colpite. (ANSA).