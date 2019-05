(ANSA) – BOLOGNA, 16 MAG – Hanno imbrattato con una scritta il portone del commissariato di Polizia Due Torri di via del Pratello, nel centro di Bologna, e si sono anche ripresi con il telefonino realizzando un video. A compiere il raid vandalico sono stati poco dopo mezzanotte due ragazzi tedeschi di 20 anni, entrambi di Friburgo e in questi giorni a Bologna con un gruppo di amici. Mentre uno dei due filmava, l’altro ha tracciato sul portone in legno del commissariato le cifre 1 3 1 2, traslitterazione numerica della parola ACAB, acronimo inglese che indica un noto slogan contro le forze dell’ordine. Sono stati subito bloccati e denunciati. Come era prevedibile, l’ingresso dell’ufficio di Polizia è infatti vigilato da telecamere di sorveglianza e il gesto è stato visto in tempo reale dagli stessi agenti del commissariato che erano in servizio e che sono intervenuti. Il ragazzo che stava filmando è stato fermato subito, mentre l’autore materiale della scritta ha tentato la fuga ma è stato bloccato dopo un breve inseguimento. Entrambi sono stati denunciati per imbrattamento e deturpamento, il ragazzo che è scappato anche per resistenza a pubblico ufficiale. A quanto si apprende, a cancellare la scritta è stato poco dopo il fratello maggiore del giovane vandalo, che si trova con lui a Bologna ma non era presente durante il raid.(ANSA).