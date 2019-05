(ANSA) – ROMA, 16 MAG – “Un anno che non ci parliamo,nessuno mi offre niente: dopo due ore e mezzo di colloquio per dirmi che mi cacci via arrivo a casa e mi chiami per dire che se penso a un contratto a gettone, 100 mila a presenza, al presidente va bene cosi’…”. Daniele De Rossi, in un audio (un messaggio o una telefonata a un conoscente di cui si fidava) che si sta diffondendo, esprime così il suo disappunto per le modalità della sua annunciata separazione con la Roma.