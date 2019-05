(ANSA) – ROMA, 16 MAG – “Non è questione di ridimensionare o meno i fenomeni, il problema è che ogni volta che c’è una partita a rischio si parla sempre prima, durante e dopo di questi fatti. Le misure sul contrasto alla violenza prima le approviamo è meglio è, ma è evidente che quello della violenza è un fenomeno serio”. Lo ha detto il sottosegretario con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti, interpellato sull’ennesimo episodio di scontri tra ultras e forze dell’ordine avvenuto ieri a Roma in occasione della finale di Coppa Italia tra Lazio e Atalanta. “Chi era allo stadio ieri ha visto lo schieramento di forze dell’ordine, la città era militarizzata”, ha aggiunto Giorgetti a margine di una conferenza di presentazione al Coni. Confermando anche la volontà di accollare parte delle spese per la sicurezza agli eventi sportivi alle società di calcio: “La richiesta alle società di una contribuzione per quanto riguarda le spese dell’ordine pubblico è stata decisa e credo che sarà confermata”.