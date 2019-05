(ANSA) – ROMA, 16 MAG – “Spesso le occasioni del calcio sono sfruttate da delinquenti per creare disordini in città. È pronta una delibera per chiedere alle grandi società di calcio di contribuire con una parte dei loro guadagni al mantenimento dell’ordine pubblico e della sicurezza durante questi eventi. Credo sia fondamentale capire che chi dal calcio riesce ad avere grandi guadagni possa contribuire alle spese che generalmente devono sostenere solo le città”. Lo annuncia la sindaca di Roma Virginia Raggi tornando sui disordini di ieri vicino allo stadio.