(ANSA) – ROMA, 16 MAG – C’è anche Harry Kane, bomber del Tottenham e capocannoniere dell’ultimo Mondiale, nella lista dei convocati del ct dell’Inghilterra Gareth Southgate per le finali della Nations League. Il primo impegno degli inglesi sarà contro l’Olanda del 6 giugno a Guimaraes. Il fatto che nella lista ci sia Kane fa ben sperare i tifosi del Tottenham. Infatti può voler dire che l’attaccante, che da poco ha ripreso ad allenarsi dopo l’infortunio nei quarti contro il Manchester City, potrebbe essere disponibile già per la finale di Champions League (1 giugno a Madrid) fra Spurs e Liverpool. “Kane è il capitano di questa nazionale e lo vogliamo con noi – ha detto Southgate -. Teniamo la porta aperta e vediamo come procede il suo recupero”. – portieri: Butland, Heaton, Pickford; – difensori: Alexander-Arnold, Chilwell, Gomez, Keane, Maguire, Rose, Stones, Trippier, Walker; – centrocampisti: Alli, Barkley, Delph, Dier, Henderson, Rice, Ward-Prowse, Winks; – attaccanti: Kane, Lingard, Rashford, Redmond, Sancho, Sterling, Wilson.