(ANSA) – ROMA, 16 MAG – “Non posso condividere la riforma della giustizia sportiva. Non posso accettare tutto quello che fa il governo: io stimo Giorgetti ma non accetto questa riforma e voterò no”. Lo ha dichiarato il presidente della Fip Gianni Petrucci nel corso del Consiglio nazionale del Coni. “Le nazioni sviluppate hanno una giustizia sportiva autonoma completa, mentre con questa legge le nostre federazioni perdono tutto – ha aggiunto Petrucci – C’è totale sfiducia nei confronti delle federazioni, per questo voterò in modo contrario”.