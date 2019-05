(ANSA) – ROMA, 16 MAG – “La regola è: lavoriamo tutti per gli stessi obiettivi e la stessa causa, ci rispetteremo e magari finiremo anche per volerci bene alla fine”. Con queste parole il presidente della nuova società Sport e Salute, Rocco Sabelli, si è presentato al Consiglio nazionale del Coni in corso al Salone d’Onore. Ringraziando il presidente del Coni Giovanni Malagò per l’invito “al quale ho aderito con molto piacere”, Sabelli ha quindi specificato che “sarà retorico, ma il primo sentimento che ho provato entrando qui dentro è stato quello di emozione. Entro in un mondo fatto di molte cose e tutte molto belle. Questo è un mondo veramente affascinante ed è l’unico vero motivo, anche sovvertendo una mia decisione di qualche anno fa, che ho aderito alla richiesta anche insistente del Governo. E l’ho fatto dopo una lunga riflessione, domandandomi se uno come me completamente estraneo a questo mondo dal punto di vista manageriale potesse essere all’altezza del compito. Questo lo sapremo solo andando avanti”.