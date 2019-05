(ANSA) – ROMA, 16 MAG – “Ci aspettiamo un gesto di responsabilità sul sindaco di Legnano ora agli arresti, da chi come noi ambisce al cambiamento: si allontanino questi soggetti per rispetto nei confronti degli italiani. Diano l’esempio che il M5S non ha mai esitato a consegnare ai cittadini”. Così il M5s si rivolge alla Lega in un post dal titolo “cacciate il sindaco” pubblicato sul blog delle Stelle. “Non possiamo rimanere inermi – viene aggiunto – non è il momento di nascondere la testa sotto la sabbia o testimoniare fiducia a chi sta infangando nuovamente le istituzioni”. Il M5S esprime quindi “piena fiducia nella magistratura” e chiede “pugno di ferro contro chi vuole rovinare il Paese. Questa gente va immediatamente allontanata dalla cosa pubblica”.