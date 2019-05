(ANSA) – ROMA, 16 MAG – “Salvini e Di Maio stanno costando migliaia di euro ad ogni famiglia”. Lo ha affermato il capogruppo democratico alla Camera Graziano Delrio. “Hanno riportato verso l’alto la pressione fiscale che era in calo dal 2014 – ha spiegato – Hanno sbloccato l’aumento delle tasse locali ed ora, come scritto nel Def, aumenteranno l’Iva per coprire il buco da 23 miliardi creato dalle loro scelte economiche. Questa è la realtà che provano a nascondere col frastuono di una campagna elettorale incessante e con la liturgia di proposte irrealizzabili e attacchi all’Europa già visto in autunno con la disastrosa manovra di bilancio”.