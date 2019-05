(ANSA) – ROMA, 16 MAG – “M5S e Salvini pur dissentendo rappresentano lo stesso gruppo di avversari. Fanno ‘baruffe chiozzotte’, giocano a poliziotto buono e cattivo, ma sono il Gatto e la Volpe, sono spacciatori legalizzati di bufale”. Così la leader di +Europa Emma Bonino intervistata su Corriere Tv. “Guardiamo alle cose che fanno più che a quel che dicono: si giocano gli elettorati, ma sono complici, tutte le decisioni le hanno prese insieme – prosegue la senatrice -. Il contratto c’è o non c’è a seconda dei giorni. Che accadrà dopo le elezioni? Il potere è un grande collante. Per Di Maio è l’occasione della vita. Ma a settembre-ottobre va fatta la Finanziaria e in queste condizioni del Paese sarà lacrime e sangue, a meno che non superino il 3-4% del rapporto deficit-Pil e lascino i debiti ai vostri figli”.