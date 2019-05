(ANSA) – ROMA, 16 MAG – Fabio Fognini ha staccato il pass per gli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia. Il 31enne ligure, numero 12 Atp e decima testa di serie ha superato per 7-6, 6-3 il moldavo Radu Albot, numero 44 Atp. L’azzurro tornerà in campo in serata per sfidare il greco Stefanos Tsitsipas, numero 7 della classifica mondiale e ottava testa di serie, che in mattinata aveva eliminato il giovane altoatesino Jannik Sinner. Sono invece usciti di scena altri due azzurri, Marco Cecchinato e Matteo Berrettini. Il primo, numero 19 del ranking e 16/a testa di serie è stato sconfitto con un doppio 6-3, in un’ora e 9 minuti di gioco, dal tedesco Philipp Kohlschreiber, numero 56 Atp. Quanto al romano, numero 33 del ranking mondiale, reduce dal successo a Budapest e finalista a Monaco di Baviera, ha ceduto all’argentino Diego Schwartzman, numero 22 Atp: 6-3 6-4, in un’ora e 36 minuti.