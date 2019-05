(ANSA) – ROMA, 16 MAG – “Quanti sono stati esattamente i voli utilizzati dall’inizio del suo mandato dal ministro dell’Interno e quanto sono costati ai contribuenti italiani?”. Lo chiedono i deputati del Pd Raffaella Paita, Emanuele Fiano e Gennaro Migliore, con un’interrogazione al presidente del Consiglio. “La Procura della Corte dei Conti del Lazio – spiegano – avrebbe aperto un’inchiesta sul frequente ricorso da parte del ministro dell’Interno a un velivolo in dotazione della Polizia di Stato, il P-180, denominato anche ‘La Ferrari dei cieli’, per poter partecipare a diverse iniziative nell’arco della giornata”. “Gli spostamenti del Ministro con questi velivoli – concludono – per quanto leciti per ragioni di sicurezza, si accompagnerebbero spesso a iniziative con profilo prettamente politico-elettorale”.