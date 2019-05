(ANSA) – NEW YORK, 16 MAG – Dopo Fire and Fury, il libro bomba sulla Casa Bianca di Donald Trump, Michael Wolff ha scritto un seguito che arriverà sugli scaffali il prossimo 4 giugno. Wolff, come riportano i media americani, ha iniziato a raccogliere informazioni non appena ha finito il primo testo. Siege: Trump Under Fire, sarà distribuito da Henry Holt, e l’editore fa sapere che è basato su interviste con 150 persone. Visto il polverone che ha suscitato Fire and Fury le aspettative per il sequel sono alle stelle, e come ha riferito Axios, Wolff ha interpellato la maggior parte delle fonti chiave comparse nel primo libro. Holt, invece, ha descritto il volume come “un libro altrettanto esplosivo su una presidenza che è sotto assedio quasi da tutte le parti”.