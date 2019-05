(ANSA) – VENEZIA, 16 MAG – Chiunque a Venezia “sporca in qualsiasi modo luoghi pubblici” dovrà pagare una sanzione amministrativa da 25 euro a 500 euro”, e chi non rispetterà il decoro della città potrà incorrere in pesanti sanzioni, fino al Daspo urbano. E’ una delle misure divenute ora effettive con il nuovo regolamento di polizia urbana, approvato oggi dal Consiglio comunale a larga maggioranza. Norme sulla pulizia e sul decoro che dovranno far rispettare ai propri clienti anche bar, ristoranti e locali concessionari di aree pubbliche, tenuti a mantenere costantemente puliti i plateatici. Per costoro c’è inoltre l’obbligo del servizio di raccolta differenziata per un raggio di 100 metri lineari dall’ingresso dell’attività. Piatti e bicchieri di plastica dovranno essere poi ‘brandizzati’ entro un anno dall’entrata in vigore del regolamento, per renderli riconoscibili in caso di abbandono.