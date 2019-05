(ANSA) – ROMA, 16 MAG – È bastata poco più di un’ora a Rafael Nadal per superare il georgiano Nicoloz Basilashvili con il punteggio di 6-1 6-0 e vola ai quarti di finale degli Internazionali Open d’Italia di tennis. “Sono sempre contento di ritornare in questo posto meraviglioso – ha detto a fine match -. Giocare sulla terra è speciale, farlo qui è un onore. Oggi è stata una giornata particolare, ho giocato due partite e domani con Verdasco sarà difficile ma mi aspetto di giocare bene e di essere solido come oggi”. Anche Roger Federer è approdato ai quarti, battendo nella sua seconda partita della giornata il croato Borna Coric, n.15 del ranking mondiale, col punteggio di 2-6, 6-4, 7-6. In mattinata anche il fuoriclasse svizzero era stato costretto a recuperare la partita non disputata ieri a causa del maltempo e si era imposto sul portoghese Joao Sousa in due set con il punteggio di 6-4 6-3. Nel prossimo turno, Federer affronterà il vincente del match tra Fabio Fognini e il greco Stefanos Tsitsipas.