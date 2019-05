CARACAS – Sabato 25 e domenica 26 maggio si svolgerà il trail “Conquistando el Humboldt”, due corse di alta montagna: una notturna ed un’altra diurna.

Sarà la prima volta che in Venezuela si organizzano due corse nello stesso scenario, il “Waraira Repano”, ma con condizioni diverse. Un magico itinerario negli spazi incontaminati di Caracas.

Il primo percorso, quello notturno, sarà back to back e si disputerà sabato 25 sotto la sigla “Vertical.run Notte” e ci sarà in palio la Coppa Miwaja. I partecipanti saranno impegnati in un tracciato di 7.5 km con una durata stimata di 3 ore.

In questa prova, la partenza é fissata nell’entrata di San Bernardino attraversando le zone: “Papelón”, Boulevard Humboldt arrivando fino all’entrata del funivia. Una gara impegnativa per i campioni che saranno in gara.

Mentre, domenica 26 maggio, si correrà la seconda prova organizzata da Vertical.Run con in palio la Coppa 2Fit Whey Protein. In questa gara, il cui tracciato sarà di 11,2 chilometri partendo da Sabas Nieves ed attraversando Sabas Nieves I, Sabas Nieves II, “No te apures”, La silla, Lagunazo, Hotel Humboldt ed arrivando fino alla stazione della funivia.

Stando all’opinione degli esperti, il livello di difficoltà di questa proba raggiunge un 81% di esigenza física e 72% di difficoltà.

Gli organizzatori stimano che a questa prova partecipino circa 300 corridori con un’età compresa tra i 16 es i 70 anni. I runners potranno ammirare paesaggi suggestivi pronti a regalare emozioni indimenticabili, una tavolozza di colori per la ricchezza della flora e la vista dall’alto della valle caraqueña.

(di Fioravante De Simone)