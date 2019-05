(ANSA) – ROMA, 16 MAG – Si chiude agli ottavi di finale l’avventura di Fabio Fognini ali Internazionali Open d’Italia di tennis. Il tennista sanremese, che aveva concluso il match precedente soltanto alle 17:30 per via del rinvio di ieri a causa del maltempo, si è arreso al greco Stefanos Tsitsipas con il punteggio di 6-4 6-3 in un’ora e 12 minuti di gioco.