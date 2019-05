CARACAS – Domani, alle 13:00, nella città di San Carlos, nello stato Cojedes prenderà il via il Tour Femminile al Venezuela, prova ciclistica che assegnerà punti per i Giochi Olimpici Tokyo 2020.

“Saranno 25 le cicliste impegnate in questa prova, sappiamo che sfortunatamente a queste gare non partecipa un gran numero di cicliste. Questa é una cosa per cui sta lottando la UCI” ha spiegato in un comunicato stampa Eliézer Rojas, presidente della Federación Venezolana de Ciclismo,

La spedizione creola avrà in gara cicliste del calibro di: Lilibeth Chacón (vincitrice della Vuelta a Cundinamarca in Colombia), l’olimpionica Angie González, Wilmarys Moreno e Danielys García.

Al Tour Femminile del Venezuela parteciperanno cinque team stranieri: 3 colombiani, 1 brasiliano ed uno costaricano. Ai nastri di partenza, stando all’opinione degli esperti in materia, il team favorito é quello verdeoro.

La prova ciclista avrà soltanto tre tappe e tutte si disputeranno nello stato Cojedes. Si inizierà domani con una manche di 61,6 chilometri ed attraverserà il Corso Universidad della città di San Carlos.

Sabato, il via sarà alle 10:00 da Tinaquillo arrivando fino a Manrique, per un totale di 67,9 km.

Mentre domenica ci sarà la terza ed ultima tappa che passerà nelle vicinanze del Parco San Carlos ed attraversando la Plaza Mirada e la Redoma del Mango, per un totale di 56 km.

“L’obiettivo del Tour Femminile al Venezuela é quello di assegnare punti preziosi verso Tokyo 2020, come abbiamo già fatto con la BMX, dove ha partecipato il campione Daniel Dhers”, spiega Rojas.

(di Fioravante De Simone)