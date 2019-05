CARACAS – Oggi, a New York, prenderà il via il PGA Championship 2019, che per la prima volta dal 1949, si disputa a maggio e non più ad agosto. Da “ultima” a “seconda occasione per la gloria”: in palio record e leadership mondiale. La competizione si disputerà sul percorso del Bethpage Black a Farmingdale nella grande mela.

Tra i protagonisti sul green newyorkese ci sarà il venezuelano Jhonattan Vegas. Nei giorni scorsi, il campione nato a Maturín 34 anni fa, ha chiuso all’ottavo posto il Wells Fargo Championship nella città di Charlotte con 277 colpi (sette sotto il par). Grazie a questa performance, il venezuelano a quota 500 punti é salito al 54esimo posto nel ranknig della Fedex Cup.

A New York, si preannuncia grande spettacolo, con Brooks Koepka a difendere il titolo conquistato nel 2018 e Tiger Woods (secondo nell’edizione 2018 a Bellerive) che è reduce dallo storico trionfo del Masters di Augusta.

Nella conferenza stampa di presentazione del torneo che si svolgerà all’ombra della statua della Libertà, la “Tigre” ha parlato del suo sogno di partecipare ai Giochi olimpici di Tokyo 2020. “Non ho mai gareggiato alle Olimpiadi e alla mia età non credo avrò tante altre possibilità di riuscirci se non tra un anno. Sarebbe un grande onore e piacere far parte del team americano. So che qualificarsi sarebbe la cosa più difficile. Dovrei sistemare il mio calendario di gare per poter partecipare alle qualificazioni. Io so che se gioco bene come quest’anno nei grandi appuntamenti, potrei continuare a farlo e verrà tutto di conseguenza”.

Nel PGA Championship, attesissimo anche l’italiano Francesco Molinari, anche stavolta tra i favoriti della vigilia. Senza dimenticarci di campioni come gli spagnoli: Sergio García, Jon Rahm, il nordirlandese Rory McIlroy, l’australiano Jason Day, il cileno Joaquín Niemann e gli statunitensi Phil Mickelson, Dustin Johnson, Jordan Spieth, e Matt Kuchar, attuale leader del PGA Tour.

Assenza pesante a New York quella di Justin Thomas (numero cinque al mondo) costretto al forfait per un infortunio al polso.

(di Fioravante De Simone)